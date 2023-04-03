حزب الله ينشر لقطات لانتشال جنود إسرائيليين مصابين إثر انفجار لغم .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 3 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- نشر "الإعلام الحربي" لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق لقطات بجودة عالية لانفجار لغم أرضي بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب حدود لبنان، ما أدى إلى إصابات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق "تصوير من نقطة الصفر" لانتشال المصايبن من الانفجار.
وأمس الثلاثاء، أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى إصابة 3 جنود على الأقل.
المصدر: "المنار" + RT
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