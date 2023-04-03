باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: صندوق دعم المحاربين الروس يسهم فى تحفيز الجنود

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إنشاء صندوق يدعم المشاركين فى العملية العسكرية، يُسهم فى تحفيز الجنود والاستمرار فى العملية بمعنويات مُرتفعة، خصوصًا أن الوضع الاقتصادى فى روسيا ما زال جيدًا، كما أن الشعب الروسى يدعم هؤلاء الجنود لأنهم يخوضون معركة وطنية ضد حلف شمال الأطلسى "الناتو" عبر الأراضى الأوكرانية.

وأوضح الباحث السياسى، أن العملية الإرهابية التى حدثت فى روسيا الخاصة بقتل مراسل عسكرى تتورط فيها أجهزة المخابرات الأوكرانية، وتوقع أن يكون هناك رد قوى من روسيا فى القريب العاجل.