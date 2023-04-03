العالم اليوم - سامي الجابر: هذا موقفي من ضم ميسي لرونالدو في السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 03:22 مساءً - بعد مرور أكثر من 3 أشهر على صفقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، ومشاركته في المباريات والمسابقات المحلية، أصبح من الممكن تقييم التجربة والوقوف على أبرز الإضافات التي تحققت للدوري السعودي.

ويعتبر سامي الجابر، أسطورة الهلال والكرة السعودية، واحدا من أفضل من يقدم رأيه فيما حققته هذه الصفقة، وموقفه من الأسماء الجديدة القادمة وعلى رأسها ليونيل ميسي.

كريستيانو بوابة نجوم العالم

في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، تحدث سامي الجابر، عن المكاسب التي تحققت للدوري السعودي بانضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حيث قال: "وجود رونالدو في الدوري السعودي قيمة فنية وتسويقية وجماهيرية، لأنه أسطورة كروية لها تأثيرها الكبير على مستوى قوة المباريات وزيادة الاثارة في الملاعب، بالإضافة الى مزيد استقطاب الجماهير للحضور بأعداد غفيرة، وأيضا للترويج بشكل ناجح للدوري السعودي على المستوى الخارجي".

وأضاف بأن كريستيانو رونالدو عبارة عن "بوابة" لقدوم نخبة جديدة من النجوم الكبار الذين سنشاهدهم في الدوري السعودي خلال المواسم المقبلة، معتبرا أن العديد من الأسماء المشهورة والتي تلعب في دوريات عالمية كبرى، بالإمكان مشاهدتها بألوان فرق سعودية قريبا، مما يزيد من قوة وأهمية الدوري السّعودي سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى العالمي.

قدوم ميسي للسعودية

عن رأيه في إمكانية تعاقد فريقه السابق الهلال السعودي مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الصيف المقبل، قال سامي الجابر الذي يعد أكثر اللاعبين العرب مشاركة في كأس العالم: "بغض النظر عن اسم الفريق الذي يمكن أن يتعاقد مع ميسي، فأنا أدعم هذا التوجه وأرى فيه مردودا كبيرا ليس فقط بالنسبة للأندية وإنما للبلد بشكل عام. وسيكون لحضور لاعب بقيمة ميسي في الملاعب السعودية تأثيرا كبيرا على مستوى الفني للاعبين الشباب، وأيضا على مستوى الزخم الجماهيري، بالإضافة إلى الصدى العالمي الإيجابي لصورة المملكة على الجانب السياحي".

تحويل الرياضة إلى صناعة

شدد الجابر، الذي أحرز 3 أهداف في كأس العالم، بما لم يحققه أي لاعب عربي غيره حتى الآن، على دعمه الكبير للتوجه الذي تسير فيه الرياضة السعودية، وبالتحديد في كرة القدم، معتبرا أن خطة المملكة لتحقيق رؤية 2030، بدأت في تقديم مؤشرات إيجابية ومهمة، تثبت للجميع بأن الرياضة لم تعد تقتصر على الجانب التنافسي فقط، وإنما أصبحت صناعة لما هو أكبر وأسمى، وبالتالي فان التعاقد مع الاسماء الكبيرة في كرة القدم، مجرد بداية لما هو أهم وأكبر، متمنيا أن تسهم هذه الخطة في تحقيق الفوائد المرجوة للسعودية.

هذا اللاعب خليفتي في الملاعب

بخصوص اللاعب السعودي الذي يرى فيه سامي الجابر مؤهلات المهاجم الذي يمكن أن يخلفه في الملاعب السعودية قال: "في البداية أنا لا أؤمن بفكرة وجود لاعب خليفة، ولكل زمان دولة ورجال، لكنني أرى أن سالم الدوسري لاعب الهلال يتخطى كل الحواجز ويكسر كل الأرقام، لأنه لاعب مثابر ومركز في كرة القدم ويعد واجهة كبيرة لكرة القدم السعودية".