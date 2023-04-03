العالم اليوم - المضادات الحيوية.. تراجع الاستخدام في أوروبا

انتم الان تتابعون خبر المضادات الحيوية.. تراجع الاستخدام في أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 03:22 مساءً - قد تكون الدعوات للحد من استخدام المضادات الحيوية من دون وصفة طبية لقيت أخيرا صداها في الاتحاد الأوروبي.

فوفق مسح أجرته مؤسسة Eurobarometer الإحصائية، تراجع استخدام المضادات الحيوية في الاتحاد الأوروبي من 40 بالمئة في عام 2009 إلى 32 بالمئة في 2018، ثم 23 بالمئة في 2021.

وتَصادف هذا الانخفاض الكبير في 2021 مع انتشار جائحة كورونا خلال العام نفسه.

تراجعت حاجة 28 بالمئة من الأوروبيين إلى المضادات الحيوية بفضل تدابير الحماية الشخصية في 2021.

وقال 28 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إن الوباء قلل حاجتهم إلى المضادات الحيوية لأنهم كانوا يمرضون أقل، بسبب تدابير الحماية الشخصية المعززة مثل الأقنعة، والتباعد الجسدي، ونظافة اليدين.

ووفق المسح، تناول 8 بالمئة المضادات الحيوية في الاتحاد الأوروبي من دون وصفة طبية، فيما حصلت الغالبية العظمى من الأوروبيين على آخر جرعة من المضادات الحيوية، عن طريق وصفة طبية.

وقال 53 في المئة من المشاركين في الاستطلاع ممن تناولوا المضادات الحيوية في الأشهر 12 الماضية إنهم لم يخضعوا لأي فحوصات، مثل اختبارات الدم أو البول أو مسحة الحلق، لتحديد سبب مرضهم قبل أو في نفس الوقت الذي بدأوا فيه تناول المضادات الحيوية.

وكان نصف المستجيبين فقط يدركون أن المضادات الحيوية لا تقتل الفيروسات، ويعتقد نحو 39 بالمئة خطأً أن المضادات الحيوية تقتل الفيروسات.

وفي هذا الإطار، قال الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة رياض عربي درقاوي في حديث مع "دوت الخليج":