العالم اليوم - بعد سلوفاكيا.. دولة جديدة تسلم أوكرانيا طائرات مقاتلة

انتم الان تتابعون خبر بعد سلوفاكيا.. دولة جديدة تسلم أوكرانيا طائرات مقاتلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 03:22 مساءً - سلمت بولندا أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا، على ما أعلن مسؤول في الرئاسة البولندية، الإثنين، بعد إعلان مماثل صدر عن سلوفاكيا أواخر مارس.

وقال مارسين برغيتش المستشار في الرئاسة البولندية متحدثا لإذاعة إر إم إف الخاصة "تم إرسال عدد من طائرات ميغ"، مشيرا إلى أنها "مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعا".

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا في منتصف مارس أن وارسو تنوي إرسال 4 طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.

وتملك بولندا حالياً حوالى 15 طائرة من طراز ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلوفاكيا أنها أرسلت أول 4 مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا في 23 مارس.

ووعدت براتيسلافا بتسليم ما مجموعه 13 طائرة من هذا الطراز إلى كييف.

ورفضت أوكرانيا مؤخراً أن تؤكد عدد طائرات ميغ-19، التي لا تزال في الخدمة، لكن تقريراً عن القوات الجوية في العالم لعام 2023 أصدره موقع "فلاي غلوبال" أواخر العام الماضي، أفاد بأن هذا البلد يستخدم 43 طائرة.

وتطالب كييف حلفائها الغربيين بإرسال قاذفات مقاتلة حديثة، على أمل الحصول على طائرات إف-16 الأميركية.