الكرملين: قتل المراسل العسكرى يعتبر هجوما إرهابيا

جدة - نرمين السيد - ولقى مراسل عسكرى روسى حتفه، وأُصيب ما لا يقل عن 15 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بأحد مقاهى مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثانى أكبر مدن البلاد.

ومن جهته، قال حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية، إن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت ارتفاع عدد المصابين نتيجة التفجير، إلى 25 شخصًا، من بينهم 19 تم نقلهم إلى المستشفيات حالتهم خطرة، والستة الآخرين حالتهم مستقرة.

وأضاف مشيك، أن الانفجار أسفر عن مقتل مراسل عسكرى روسى يدعى فلادلين تاتارسكى، ويشار إليه فى الداخل الروسى على أنه قريب من الدوائر الرسمية الروسية، ومواقفه مؤيدة للعملية العسكرية وللقرارات التى تتخذها القيادة الروسية.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن "تاتارسكى" كان يحتفل اليوم بعيد ميلاده فى أحد المقاهى المملوكة لقائد مجموعة فاجنر، وأن فتاة أتت وقدمت له هدية على شكل تمثال كان بداخله العبوة الناسفة، التى انفجرت على الفور داخل المقهى.