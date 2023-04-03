ستولتنبرج: فنلندا ستسلم وثائق انضمامها للناتو لتصبح عضوا كاملا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الإثنين، إن فنلندا ستسلم وثائق انضمامها للحلف لتصبح عضوًا كاملاً، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت الرئاسة الفنلندية أعلنت، اليوم الإثنين، الانضمام إلى "الناتو" رسميًا يوم غد الثلاثاء، فى تحد واضح لروسيا وقوى الشرق الأوروبى المعارضة لانضمام دول جديدة للحلف. وأضاف ستولتنبرج: "أؤيد إطلاق سراح الصحفى الأمريكى المعتقل".

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