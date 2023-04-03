روسيا: المخابرات الأوكرانية متورطة فى قتل المدون العسكرى

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل الإعلام الروسية نقلت عن وزارة الداخلية تأكيدها وفاة المدون فلادلين تاتارسكى فى انفجار سان بطرسبرج، وأكدت لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيقات الرئيسية فى روسيا مساء الأحد، أنّ الانفجار الذى وقع داخل المقهى نتج من "عبوة ناسفة".

وقال المحققون فى بيان: "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى فى وسط سان بطرسبرج. بحسب معطيات أولية على الأثر، قضى مدون عسكرى معروف باسم فلادلين تاتارسكي"، مشيرة إلى أن هناك إصابات بجروح متفاوتة.