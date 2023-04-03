إجراء جديد من بوتين بشأن العملية العسكرية بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسوما بإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمحاربين المشاركين فى العملية العسكرية فى أوكرانيا، وفى الأعمال القتالية فى "دونباس" منذ عام 2014.





وذكر الكرملين أن "الصندوق سيدعم الذين شاركوا فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكذلك الأشخاص الذين شاركوا فى الأعمال القتالية منذ 11 مايو 2014 فى دونباس". وأضاف الكرملين أن "الصندوق سيساعد أفراد عائلات الذين توفوا أثناء أداء المهام أو بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية، إذا حدثت الوفاة نتيجة إصابة أو مرض أصيب به أثناء المشاركة فى الأعمال القتالية".

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