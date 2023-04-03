روسيا.. ارتفاع حصيلة انفجار سان بطرسبرج إلى 32 مصابا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن عدد المصابين جراء الانفجار الذى أسفر عن مقتل مدون عسكرى روسى شهير فى سان بطرسبرج أمس الأحد، ارتفع إلى 32 شخصا، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الروسية القول اليوم الإثنين، إن عشرة أشخاص فى حالة خطيرة. وقُتل فلادلين تاتارسكى فى مقهى فى سان بطرسبرج، فيما يبدو أنه ثانى اغتيال على الأراضى الروسية لشخصية على ارتباط وثيق بالحرب فى أوكرانيا. ولم يعرف على الفور من يقف وراء قتله. وقالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، إنها فتحت تحقيقا فى جريمة قتل عمد. وكانت وسائل الإعلام الروسية نقلت عن وزارة الداخلية تأكيدها وفاة المدون فلادلين تاتارسكى، وأكدت لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيقات الرئيسية فى روسيا مساء الأحد، أنّ الانفجار الذى وقع داخل المقهى نتج من "عبوة ناسفة". وقال المحققون فى بيان: "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى فى وسط سان بطرسبرج. بحسب معطيات أولية على الأثر، قضى مدون عسكرى معروف باسم فلادلين تاتارسكي"، مشيرة إلى أن هناك إصابات بجروح متفاوتة.

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