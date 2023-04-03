زلزال مدمر يضرب بابوا غينيا الجديدة (7 ريختر)

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن عمال الإغاثة من الكوارث بدأوا فى عملية تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال القوى الذى ضرب البلاد قبل ساعات، لافتة إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية القوية.
بدوره، قال القائم بأعمال مساعد مدير مرصد بورت مورسبى الجيوفيزيائى ماثيو مويهوى، إن بعض المبانى والمنازل الكائنة بالقرب من مركز الزلزال فى الجزء الشمالى من الدولة الواقعة فى المحيط الهادئ قد تدمرت، مشيرا إلى أن عمال الإغاثة ما زالوا يحاولون التحقق مما إذا كان هناك حالات وفاة أو إصابات خطيرة جراء الهزة الأرضية.
وأضاف مويهوى أن هذه المنطقة لا يوجد بها شبكة اتصالات مكتملة ولذلك فقد يستغرق تقييم حجم الضرر جراء الزلزال القوى عدة أيام.
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