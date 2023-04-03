خروج قطار عن مساره فى ولاية مونتانا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "مونتانا" للسكك الحديدية، التى تدير مسارا بطول أكثر من 1400 كم يربط مونتانا وولاية واشنطن المجاورة لها، فى بيان إن نحو 20 إلى 25 عربة من قطار شحن خرجت عن مسارها وسقطت فى نهر كلارك فورك فى مقاطعة ساندرز عند حوالى الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلى.

وذكرت الشركة، أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الخروج عن المسار، مضيفة أن موظفيها كانوا فى مكان الحادث مع المستجيبين الأوائل.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وجاء هذا الحادث بعد عدة حوادث أخرى مماثلة فى أجزاء مختلفة من أمريكا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسبب أحدها فى أوهايو فى تسرب أطنان من المواد الكيميائية السامة، ما أسهم فى إشعال احتجاجات بين السكان المحليين وأثار قلق الأمة بأكملها.