زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز شبكات الزلازل الصينى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- بأنه تم تحديد مركز الزلزال، الذى وقع بعمق 600 كيلومتر، عند التقاء دائرة عرض 6.5 درجة شمالا وخط طول 115.8 درجة شرقا.

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