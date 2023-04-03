العالم اليوم - بدعم من قطاع الطاقة.. أسهم اليابان تغلق على ارتفاع

انتم الان تتابعون خبر بدعم من قطاع الطاقة.. أسهم اليابان تغلق على ارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 10:19 صباحاً - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الاثنين متقفية أثر الصعود الذي شهدته وول ستريت في مطلع الأسبوع ومدعومة بمكاسب الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة بعد أن قفزت أسعار النفط إثر الخفض المفاجئ لإنتاج تحالف أوبك+.

وزاد المؤشر نيكي 0.52 بالمئة ليغلق عند 28188.15 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 بالمئة إلى 2017.68 نقطة.

وارتفعت وول ستريت بأكثر من واحد في المئة يوم الجمعة وحقق مؤشر ناسداك أكبر مكاسب فصلية بالنسبة المئوية منذ 2020، بعدما عززت مؤشرات تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة قريبا.

وفي اليابان، قفز قطاع استكشاف الطاقة 4.97 بالمئة ليتصدر المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة دولارات للبرميل، بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ خفضا أكبر للإنتاج في محاولة لدعم استقرار السوق.

وزاد مؤشر مصافي النفط 3.67 بالمئة.

في غضون ذلك، هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق ذات الوزن الثقيل، مما حد من مكاسب المؤشر نيكي.

وخسر سهم أدفانتست 4.23 بالمئة ليكون الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. ونزل سهما طوكيو إلكترون 2.06 بالمئة وسكرين هولدنجز 3.09 بالمئة