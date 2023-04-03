الخارجية الصينية: الرئيس الفرنسي يزور البلاد من 5 إلى 7 أبريل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 09:29 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الصين في الفترة من الخامس إلى السابع من أبريل نيسان.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن الجمعة أن ماكرون سيستغل الزيارة “للعمل” مع نظيره شي جينبينغ على “عودة السلام” في أوكرانيا. وقال إن زيارة ماكرون ستقوده إلى بكين وكذلك إلى كانتون، وأوضحت أن “الرئيسين الفرنسي والصيني سيجريان نقاشات معمقة حول الحرب في أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام في إطار القانون الدولي، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.