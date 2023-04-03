ارتفاع عدد المصابين في تفجير سان بطرسبرغ إلى 32

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 09:29 صباحاً - ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن عدد المصابين جراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل مدون عسكري روسي شهير في سان بطرسبرغ يوم الأحد ارتفع إلى 32 بعدما كانت التقارير تشير إلى إصابة 25 في وقت سابق.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الروسية القول يوم الاثنين إن عشرة أشخاص في حالة خطيرة.

قُتل فلادلين تاتارسكي في مقهى في سان بطرسبرغ فيما يبدو أنه ثاني اغتيال على الأراضي الروسية لشخصية على ارتباط وثيق بالحرب في أوكرانيا.

ولم يعرف على الفور من يقف وراء قتله. وقالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية إنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل عمد.