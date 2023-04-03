الخارجية الصينية: الرئيس الفرنسى يزور بكين من 5 إلى 7 أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور بكين فى الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجارى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان ماكرون أعلن فى 24 مارس الماضى، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سترافقه "فى جزء من برنامج الزيارة" انطلاقا من مبدأ "الوحدة الأوروبية" الذى يمثل "شرطًا أساسيًا لبناء شراكة متوازنة مع الصين". كما أعلن قصر الإليزيه، يوم الجمعة الماضى، أن ماكرون سيستغل الزيارة "للعمل" مع نظيره شى جين بينج على "عودة السلام" فى أوكرانيا، حيث يجرى الرئيسان "نقاشات معمقة حول الحرب فى أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام فى إطار القانون الدولى، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

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