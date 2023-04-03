لمواجهة تهديدات بيونج يانج.. تدريبات مشتركة بين سول وواشنطن وطوكيو

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن القوات البحرية فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستجرى تدريبات مضادة للغواصات، على مدى يومين، بدءًا من اليوم الإثنين، لتحسين القدرة على مواجهة إمكانات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





ومن المقرر إجراء التدريبات فى المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الجنوبية فى كوريا الجنوبية، وتشارك فيها مجموعة حاملات طائرات أمريكية بقيادة "يو إس إس نيميتز"، التى وصلت إلى مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد الأسبوع الماضي. تأتى التدريبات الثلاثية فى الوقت الذى كشفت فيه كوريا الشمالية الأسبوع الماضى، عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر حجمًا، وتعهدت بإنتاج المزيد من المواد النووية المستخدمة فى صنع الأسلحة لتعزيز ترسانتها، وتفاخرت بما قالت إنها مسيرة قادرة على الهجوم النووى تحت الماء. وقالت الوزارة الكورية الجنوبية، إن التدريبات التى ستجرى هذا الأسبوع ستستخدم هدفًا متنقلًا للتدريب على الحرب المضادة للغواصات، لتحسين القدرات اللازمة لاكتشاف وتتبع وتدمير التهديدات الكورية الشمالية تحت الماء. وأجرت الدول الثلاث آخر تدريبات ثلاثية ضد الغواصات فى سبتمبر، والتى كانت المرة الأولى فى خمس سنوات، وسط توتر بشأن عدد غير مسبوق من تجارب الصواريخ التى أجرتها كوريا الشمالية.

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