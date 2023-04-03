بولندا تتوقع زيارة الرئيس الأوكرانى زيلينسكى فى 5 أبريل

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية البولندية قد أعلنت يوم 26 مارس الماضى، أن زيلينسكى، قد يزور وارسو قريبًا.
وأكد نائب وزير الخارجية البولندى باول جابلونسكى، أن زيارة زيلينسكى إلى وارسو يمكن أن تتم قريبًا، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الزيارة، مشيرًا إلى مخاوف أمنية.
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