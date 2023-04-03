زلزال عنيف يضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن زلزالًا بلغت قوته 6.6 درجة ضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقى لمنطقة كامشاتكا الروسية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر.

وبحسب القناة الإخبارية، لم يكن هناك تحذير من تسونامى بعد الزلزال.