القاهرة الإخبارية: الائتلاف الوطنى الفنلندى يعلن فوزه فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وقال زعيم يمين الوسط فى فنلندا بيتيرى أوربو إن حزبه "الائتلاف الوطنى" فاز فى الانتخابات التشريعية التى جرت الأحد، مشيرا إلى أنه سيبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة، ليخلف بذلك رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها الاجتماعية الديمقراطية سانا مارين التى اعترفت بهزيمتها، بحسب "فرانس 24".
وعلى وقع تصفيق أنصاره، قال الوزير السابق البالغ من العمر 53 عاما: "هذا نصر عظيم". مضيفا: "سنبدأ المفاوضات لتشكيل حكومة فى فنلندا".
وفى خطاب أمام أنصارها، قالت مارين "37 عاما" التى ستفقد قريبا منصبها: "مبروك للفائز بالانتخابات، مبروك للائتلاف الوطنى، مبروك لحزب الفنلنديين، الديمقراطية قالت كلمتها".
وكانت تقديرات لوسائل الإعلام، أفادت بتصدّر حزب يمين الوسط للنتائج متقدما بفارق ضئيل على الحزب اليمينى المتطرف، فيما حلّ ثالثا الحزب الاجتماعى-الديمقراطى بزعامة رئيسة الوزراء التى ستخسر منصبها.
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