العالم اليوم - زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرقي روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 09:22 صباحاً - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الإثنين، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة ضرب منطقة بالقرب من منطقة كامشاتكا شرقي روسيا.

وذكر المركز أن الزلزال ضرب على عمق 100 كيلومتر. وقال النظام الأميركي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) إنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

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