مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا خلال الأيام المقبلة

وقالت الخارجية الإيطالية، فى بيان، يوم الأحد: " أكد وزير الخارجية أنطونيو تاغانى أن الحكومة الإيطالية تدعم المهمة التى سيضطلع بها غروسى فى الأيام المقبلة إلى موسكو".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف، أعلن الخميس الماضي، أن روسيا نقلت رؤيتها بخصوص كيفية عمل المنطقة الأمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها على اتصال دائم مع المدير العام رافائيل غروسي.
وقال ريابكوف: "لدينا تفضيلاتنا ورؤيتنا لكيفية إنشاء المنطقة الأمنة وكيف ينبغى أن تعمل، بما فى ذلك وحول مسألة دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموظفيها فى هذه العملية برمتها، لقد حددنا كل نهجنا ونقلناه إلى غروسى وموظفيه".
وأضاف ريابكوف: "بشكل عام، المفهوم ذاته، والفكرة ذاتها [بشأن المنطقة الأمنة] آخذة فى التطور.. الشيء الذى يطرح اليوم يختلف عما تم طرحه من قبل، نحن على اتصال دائم مع غروسى ومن خلال رحلاته إلى روسيا، وبالطبع من خلال بعثتنا الدائمة فى فيينا.. كلنا نعمل ما دامت هناك حاجة للعمل".
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