العالم اليوم - كيف استردت مصر جواز سفر السادات قبل بيعه في مزاد؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 05:16 صباحاً - نجحت السلطات المصرية في استعادة جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل أنور السادات، قبل بيعه في صالة مزادات "هيريتج" الأميركية، والتي عرضته للبيع قبل 40 يوما.

وكان إعلان صالة مزادات "هيريتج" الأميركية، بيع جواز السفر الدبلوماسي للسادات، أواخر فبراير الماضي، قد أثار جدلا واسعا داخل مصر، بشأن كيفية خروجه من البلاد، وحينها طالبت أسرته بفتح تحقيق وملاحقة المتسببين في ذلك الأمر.

وكشف مدير مكتبة الإسكندرية في مصر، الدكتور أحمد زايد، عن تفاصيل استرداد جواز سفر السادات، وتسلمه لعرضه في متحفه الخاص بالمكتبة، تزامنا مع الاحتفال بذكرى معركة العاشر من رمضان.

وقال زايد في تصريحات خاصة لموقع ـ"دوت الخليج"، إن أجهزة الدولة المصرية "تحركت بشكل عاجل فور الإعلان عن طرح جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات للبيع داخل صالة المزادات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل تم استرداده بشكل رسمي من الصالة".

وأوضح أنه تم إبلاغه بوصول جواز السفر إلى مصر، وضمه مع 10 مقتنيات أخرى إلى متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، والذي يعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل، ويضم مقتنيات أهدتها أسرته مثل بعض التحف، وأزياء عسكرية، وأوراقا مكتوبة بخط يده، والعصى التي اشتهر بها.

ولفت إلى أن المقتنيات الجديدة التي وضعها بالمتحف تشمل المفتاح الذي أُعطي له لحظة استلام مدينة العريش، وميدالية، وكأس أعطاه له أحد الزعماء بعد حصوله على جائزة نوبل عام 1978، مشددا على أن متحف المكتبة يحظى بتأمينات مشددة حفاظا على تلك المقتنيات الثمينة.

مواصفات جواز سفر السادات