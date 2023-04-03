العالم اليوم - الجيش الأوكراني يرد على فيديو رئيس "فاغنر" بشأن باخموت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 03:22 صباحاً - أكد الجيش الأوكراني اليوم الإثنين أنه ما زال يسيطر على باخموت شرقي أوكرانيا رغم إعلان مجموعة "فاغنر" الروسية أنها سيطرت على هذه المدينة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك "العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو".

وكان رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين قد قال في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن قواته رفعت العلم الروسي فوق مبنى إدارة بلدة باخموت.

وأفاد بريغوجين في رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية عبر تلغرام: "من وجهة نظر قانونية، تم الاستيلاء على باخموت... العدو يتركز في الأجزاء الغربية".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بريغوجين قوله إن قادة وحدات القوات الروسية، الذين يتولون إدارة المدينة ووسطها بأكمله "سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والأعلام".

وتداولت وسائل إعلام روسية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بريغوجين وهو يرفع العلم الروسي فوق مبنى إدارة بلدة باخموت.

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