العالم اليوم - الجيش الأوكراني يرد على فيديو رئيس "فاغنر" بشأن باخموت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 03:22 صباحاً - أكد الجيش الأوكراني اليوم الإثنين أنه ما زال يسيطر على باخموت شرقي أوكرانيا رغم إعلان مجموعة "فاغنر" الروسية أنها سيطرت على هذه المدينة.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك "العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو".
وكان رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين قد قال في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن قواته رفعت العلم الروسي فوق مبنى إدارة بلدة باخموت.
وأفاد بريغوجين في رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية عبر تلغرام: "من وجهة نظر قانونية، تم الاستيلاء على باخموت... العدو يتركز في الأجزاء الغربية".
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بريغوجين قوله إن قادة وحدات القوات الروسية، الذين يتولون إدارة المدينة ووسطها بأكمله "سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والأعلام".
وتداولت وسائل إعلام روسية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بريغوجين وهو يرفع العلم الروسي فوق مبنى إدارة بلدة باخموت.
معلومات عن باخموت
- تقع باخموت على ضفتي نهر "باخموتوكفا" شمالي مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، ويرجع تأسيسها إلى عام 1571، وتعد أقدم مركز تاريخي وثقافي في المقاطعة.
- المدينة على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما من أكبر مدن إقليم دونباس الحوض الصناعي لأوكرانيا، الذي سيطر الانفصاليون الموالون لموسكو على أجزاء منه عام 2014، قبل أن تسيطر روسيا على أجزاء أخرى منه في الحرب الدائرة حاليا.
- تتركز قرب الطريق الدولي "إم 03″ الذي يصلها مباشرة بمدينة سلافيانسك في لوغانسك، ويشق طريقه نحو منطقة خاركيف.
- تبلغ مساحة مدينة باخموت 41 كيلومترا مربعا وعدد سكانها 71 ألفا حسب إحصاء عام 2021، وبسبب الحرب فر 90 بالمئة منهم وفقا مسؤولين أوكرانيين.
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