الاحتلال يقتحم الأقصى ويخرج المعتكفين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويخرج المعتكفينجدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، اعتداءها على المصلى القلبي بالمسجد الأقصى. وأشارت وسائل اعلام فلسطينية، إلى أنّ قوات الاحتلال تحاول إخراج الشبان المعتكفين بالمصلى القبلي، بالقوة.

كما هددت القوات المقتحمة، النساء المعتكفات بالاعتقال في حال عدم خروجهن من المسجد. ووفق وسائل الاعلام فإنّ المعتكفين رفضوا الانصياع لأوامر، وقاوموا الاخلاء.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المعتكفين الفلسطينيين، من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

من جهتها، أكّد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أنّ العدوان على المسجد الأقصى ستكون له تداعيات داخل فلسطين المحتلة وخارجها، مشيراً إلى أنّ "عدوان الاحتلال على المصلين بالأقصى يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد".

ومنذ بداية شهر رمضان 2023، شهد المصلى القلبي والأقصى اعتداءات متكررة بقوة السلاح، من قبل شرطة الاحتلال التي تطوق مدينة القدس كاملةً، على المصلين والمعتكفين، ما أسفر عن وقوع إصابات.وكالات