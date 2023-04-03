جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أضاف المركز الأوروبى المتوسطى أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا. وذكر المركز الأمريكى للتحذير من أمواج المد (تسونامى) أنه لا يوجد تهديد من حدوث تسونامى بعد الزلزال. وكان مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط أفاد اليوم بوقوع زلزال بقوة 5،5 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الإندونيسية. وأضاف المركز أن الزلزال تم تسجيله فى الساعة 08:40 صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمى المتفق عليه فى بحر فلوريس على بعد 80 كيلومترا شمال غربى مدينة بيما الإندونيسية التى يقطنها 66،9 ألف شخص. وتابع أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.