العالم اليوم - فيديو.. رئيس "فاغنر" يرفع العلم الروسي على مبنى إدارة باخموت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 12:22 صباحاً - قال رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن قواته رفعت العلم الروسي فوق مبنى إدارة بلدة باخموت في أوكرانيا.

وأفاد بريغوجين في رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية عبر تلغرام: "من وجهة نظر قانونية، تم الاستيلاء على باخموت... العدو يتركز في الأجزاء الغربية".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بريغوجين قوله إن قادة وحدات القوات الروسية، الذين يتولون إدارة المدينة ووسطها بأكمله "سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والأعلام".

وتداولت وسائل إعلام روسية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بريغوجين وهو يرفع العلم الروسي فوق مبنى إدارة بلدة باخموت.