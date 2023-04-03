العالم اليوم - فيديو يوثق حجم الأضرار التي خلفها انفجار سيارة مفخخة في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 أبريل 2023 12:22 صباحاً - أفاد التلفزيون السوري بإصابة عدة أشخاص في انفجار عبوة بسيارة في منطقة المزة بدمشق، مساء الأحد.

وقال التلفزيون السوري إن هناك عدد من المصابين بجروح، صادف مرورهم أثناء انفجار السيارة المفخخة في المزة بينهم طفلان.

وأضاف أن العبوة التي وضعت في السيارة من نوع العبوات اللاصقة والتي تحدث ضررا، مؤكدا أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

ووفق التلفزيون السوري فإن الانفجار وقع في منطقة سكنية، وقد فتحت السلطات والأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.