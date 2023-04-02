العالم اليوم - الرئيس المصري يصل السعودية في زيارة تمتد عدة ساعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 11:16 مساءً - وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، في زيارة تمتد عدة ساعات، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقالت قناة "القاهرة" إن السيسي وصل إلى مدينة جدة، في زيارة تمتد عدة ساعات يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الرئيس المصري يصل السعودية في زيارة تمتد عدة ساعات .. في رعاية الله وحفظة