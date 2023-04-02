العالم اليوم - انفجار سيارة مفخخة قرب مطار المزة العسكري في دمشق

انتم الان تتابعون خبر انفجار سيارة مفخخة قرب مطار المزة العسكري في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 11:16 مساءً - قالت وسائل إعلام رسمية سورية، الأحد، إن انفجار عبوة ناسفة في سيارة تسبب في سماع دوي انفجارات كبيرة في منطقة المزة قرب العاصمة دمشق.

قال مصدر في قيادة شرطة دمشق أن "صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات". وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة محترقة، لكن لم يتم التأكد على الفور من حقيقة المقطع المتداول.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انفجار سيارة مفخخة قرب مطار المزة العسكري في دمشق .. في رعاية الله وحفظة