مصرع مراسل عسكري وإصابة 15أخرين إثر انفجار في سان بطرسبرغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 09:29 مساءً - لقي شخص مصرعه وأصيب 15 في انفجار بمقهى وسط مدينة سان بطرسبورج، جراء عبوة ناسفة.

وأفادت خدمة الطوارئ فى سان بطرسبورج، بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تزن 200 جرام زرعت في مقهى ستريت بار.

وأضافت الطوارئ أن موقع الانفجار كان في مقهى ستريت بار، الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأسفر الانفجار عن مقتل الصحفي والمراسل العسكري مكسيم فومين المعروف باسم "فلادلين تاتارسكي"، وإصابة معه 15 آخرون، كما أدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا.

ووصل المدعي العام في سان بطرسبورج، فيكتور ملنيك، إلى مكان وقوع الانفجار.

وأطلق تاتارسكي على فومين منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.