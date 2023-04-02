العالم اليوم - رويترز: السعودية تعتزم دعوة الأسد للقمة العربية

انتم الان تتابعون خبر رويترز: السعودية تعتزم دعوة الأسد للقمة العربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 09:22 مساءً - قالت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة، إن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد لحضور القمة العربية المزمع عقدها بالرياض في مايو المقبل، وهي خطوة من شأنها وضع حدا لعزلة سوريا الاقليمية.

زيارة مرتقبة

الجامعة العربية تعلق

وذكر جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ليست مطلعة على كل خطوة على المستوى الثنائي بين الدول العربية.

وأضاف "لا يفترض أن يجري إبلاغنا مسبقا بالزيارة المفترضة".

والشهر الماضي، نقلت رويترز عن مصادر إن الرياض ودمشق توصلتا إلى اتفاق لإعادة فتح سفارتيهما بعد شهر رمضان. فيما لم تؤكد وزارة الخارجية السعودية التوصل إلى اتفاق، لكنها قالت إنها تجري محادثات مع وزارة الخارجية السورية لاستئناف الخدمات القنصلية.

مناقشات منذ أكثر من عام