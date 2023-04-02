نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : قصة شراء المنسف بالتقسيط الذي أثار جدلا وتدخل دائرة الافتاء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 2 أبريل 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج - : حظي إعلان تجاري غريب على منصات التواصل الاجتماعي الأردنية بعاصفة من التأييد والمساندة والجدل والنقاش بعدما عرض ولأول مرة تدبير عزومة أو ما يسمى بدعوة رمضان الخاصة بالأقارب ولكن بنظام التقسيط البنكي هذه المرة وبدون فائدة.

“اعزم وتوكل على الله”.. هذا هو العنوان الذي أثار الضجيج وحظي بتغطية واسعة النطاق عبر منصة فيسبوك تحديدا.

والفكرة أن أحد المطاعم العريقة والمعروفة تحديدا بطبخة المنسف الأردنية الشهيرة في عمان العاصمة يقدم عبر شركة إعلانية عرضا مغريا للمواطنين الذين يواجهون صعوبات مادية في تدبير نفقات شهر رمضان.

والفكرة هي تأمين العزومة عبر أطباق المنسف الشهيرة، ولكن بالتقسيط على ثلاثة أشهر وبنفس سعر الكاش وبدون ضمانات بنكية وبعد دفع 30%.

وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أحد المطاعم الشهيرة جدا شعبيا عن تقديم المنسف بآلية التقسيط لكن هذا الإعلان أثار ضجة واسعه لأنه ينطوي على تذكير الجميع بارتفاع أسعار المواد الغذائية وخصوصا اللحوم والدجاج في شهر رمضان المبارك.

وهو الأمر الذي اعتبره في برنامج تلفزيوني مساء الأربعاء وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، طبيعي جدا ويحدث في كل شهر من رمضان، مشيرا إلى أن الأسعار للمواد التموينية الأساسية الموجودة بكثافة بالسوق الآن في الموسم الحالي لشهر رمضان أقل من معدلها في العام الماضي.

رغم ذلك لفت إعلان منسف بالتقسيط أنظار جميع الأردنيين واضطرت حتى الوسائل الإلكترونية الإعلامية للتعامل مع تداعيات العاصفة المثارة في النقاش والمتابعة حول هذا الموضوع.

وتفاعلا مع جدل التقسيط أصدرت دائرة الإفتاء بيانا أوضحت فيه أنه لا ينبغي لغير المقتدر أن يستدين أو يحمل نفسه ما لا تطيق؛ بتكلف الولائم والعزائم بل قد يحرم ذلك إذا كانت الاستدانة أو التقسيط للوليمة سيسبب تقتيرا على أهل بيته في النفقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول”.

واعتبرت الدائرة “وكذلك تحرم إن كانت للتباهي أو التفاخر فهذا مما نهى الله عنه، وعليه فلا ينبغي لأحد أن يستدين لفعل وليمة. ولكن من فعل مثل ذلك ولم يقتر على عياله ولا قصد التباهي فلا يكون ذلك حراما والله أعلم”.

لكن صورة أخرى توضح حجم الأزمة المعيشية والإشكالات التي تواجه المحلات التجارية الخاصة بالطبقة الوسطى تم تداولها أيضا عبر منصات التواصل وتحديدا عبر تقنية واتساب، حيث محل معروف في العاصمة عمان ببيع الخمور يغلق بحكم القانون خلال شهر رمضان المبارك قرر بدلا من البقاء في حالة إغلاق بيع القطايف، وبالتالي كان الشعار الذي تم تداوله يتحدث عن منسف بالتقسيط وخمارة تبيع القطايف وهي الحلويات الأكثر شهرة على موائد رمضان في الشهر المبارك.القدس العربي