مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى انفجار بمدينة سان بطرسبرج الروسية

جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن خدمات الطوارئ قولها إن شخصًا قُتل وأُصيب ستة آخرون فى انفجار بمقهى فى مدينة سان بطرسبرج، اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





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