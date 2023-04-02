العالم اليوم - واشنطن تعلق على تخفيضات "أوبك+" الطوعية لإنتاج النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 08:16 مساءً - علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الأحد، على إعلان عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+"، عن خفض طوعي لإنتاج النفط.

ونقلت وكالة رويترز عن جون كيربي قوله إن "إدارة بايدن ستواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن تدعم سوق النفط النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأميركيين".

وأضاف أن "إدارة بايدن تركز على الأسعار للمستهلكين الأميركيين".

تخفيضات "أوبك+" الطوعية لإنتاج النفط

وأعلنت عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+"، اليوم، عن خفض طوعي لإنتاج النفط، اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية 2023، في خطوة تهدف إلى "تحقيق التوزان في سوق النفط".

والدول التي أعلنت هذا القرار هي السعودية والإمارات وروسيا والعراق والكويت وعمان والجزائر وكازاخستان

وكانت أوبك+ قررت، في أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا، وكانت التوقعات تشير إلى أن التحالف سيحافظ على هذا المستوى في اجتماعه المقرر غدا.

وانخفضت أسعار النفط في مارس الماضي إلى أدنى مستوى لها في نحو 15 شهرا بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي، ورغم أن الأسعار تعافت نسبيا في الأسبوع الماضي، إلا أن خام برنت لا يزال أدنى من مستوى 80 دولارا للبرميل.