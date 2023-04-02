العالم اليوم - أطفال في مصر يتبرعون بأموال حصالاتهم لأقرانهم الأيتام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 08:16 مساءً - في تطبيق عملي للتكاتف من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، تبرع أطفال مدينة تلا بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة، بما جمعوه من أموال في حصالاتهم على مدى أشهر، من أجل شراء لبس العيد لأقرانهم الأيتام.

المبادرة التي قام بها الأطفال لاقت استحسانا كبيرا، فيما تحدث المشرف عليها، محمد جرش، عن تفاصيلها مع موقع "دوت الخليج": نحن عدة أصدقاء قمنا بتدشين مجموعة عبر فيسبوك باسم "تلا إيد واحدة" يقوم على تقديم المساعدات لأهالي المركز.

بدأنا هذه المبادرة العام الماضي، قبل شهر رمضان بثلاثة أشهر، حيث وجهنا نداء عبر المجموعة على فيسبوك للأهالي لجعل أطفالهم يشاركون في عمل الخير والتعود عليه وحبه منذ الصغر. قمنا بتصميم 40 حصالة وطالبنا الأطفال باستلامها والتحويش فيها والحصيلة طوال 3 أشهر تكون لعمل الخير في رمضان.

بالفعل جاء الأطفال وتسلموا الحصالات وفي أول يوم رمضان العام الماضي جاءوا وسلموا الحصالات مليئة بما حوشوه من نقود.

كانت الحصيلة العام الماضي حوالي 6 آلاف جنيه، ولكن هذا العام صممنا 80 حصالة وكانت الحصيلة خلال 3 أشهر قبل بدء رمضان هي أكثر من 11 ألف جنيه و100 دولار وحوالي 100 درهم إماراتي.

هذا المبلغ ليس كبيرا ولكنه مهم جدا لتربية الأطفال على عمل الخير. تم توجيه هذا المبلغ ضمن مبادرة نقوم بها كل عام لشراء ملابس العيد الجديدة للأيتام في جميع قرى المركز.

يستفيد من المبادرة حوالي 120 طفلا يتيما بقرى المركز، حيث نطالب أمهاتهم بالذهاب لمحلات ملابس نتفق معها، ويختارون الملابس التي تعجب أطفالهم وكأنهم هم من اشتروها لأبنائهم، ونحن نقوم بسداد الفواتير من أموال المبادرة.

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