الاردن : وفاة واصابة 4 في مشاجرة في ابو علندا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 2 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج - : قالت مصادر أمنية إن شخصا توفي وأصيب اربعة آخرون مساء الخميس في اندلاع مشاجرة في منطقة ابو علندة شرق العاصمة . وقال مصدر أمني : إنه تم القبض على عدد من المشاركين ويجري البحث عن آخرين والتحقيقات حارية . المصدر : المدينة

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