زعيم المعارضة الهندية غاندي يطعن على حكم بسجنه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 07:26 مساءً - يطعن زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي على حكم بسجنه عامين في قضية تشهير رفعها ضده نائب من حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأدانت محكمة في ولاية جوجارات الغربية غاندي، سليل عائلة نهرو-غاندي السياسية البالغ من العمر 52 عامًا وزعيم حزب المؤتمر، بالتشهير بسبب تعليقات أدلى بها خلال خطاب ألقاه في عام 2019.

وقدم غاندي التماسا أمام محكمة في سورات بعد قرار إدانته، حيث قال مسؤول كبير بحزب المؤتمر، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز إن المحكمة ستنظر في الالتماس غدًا الإثنين.