وزير الخارجية الروسي: لا نقبل تسييس قضية مراسل وول ستريت والقضاء سيحدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 07:26 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف لـ نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه من غير المقبول تسييس واشنطن لقضية مراسل وول ستريت جورنال، موضحا أن القضاء الروسي من سيحدد مصيره، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام روسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي، حيث أوضحت الخارجية الروسية في بيان لها: في سياق مناقشة القضية التي أثارها وزير الخارجية حول احتجاز المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهمة التجسس، تم لفت انتباه أنتوني بلينكن إلى ضرورة احترام قرارات السلطات الروسية المتخذة بموجب التشريعات والالتزامات الدولية لروسيا الاتحادية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن لافروف شدد خلال المحادثة على عدم جواز إثارة ضجة من قبل المسؤولين في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية بقصد واضح لإضفاء صفة سياسية على هذه القضية، حيث أن إيفان جيرشكوفيتش قد تم القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، وجمع بيانات تشكل أسرارا للدولة تحت ستار عمله الصحفي".

وتابع بيان الخارجية الروسية، أنه في ضوء الحقائق المثبتة للأنشطة غير القانونية لمواطن أمريكي، تم إخطار السفارة الأمريكية في موسكو باحتجازه، وفقا للإجراءات المعمول بها، وستحدد المحكمة مصيره، مؤكدة أنه خلال المحادثة بين لافروف وبلينكن، تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا ذات الطابع الثنائي، وبحسب الخارجية الأمريكية، ناقش الوزيران أهمية خلق بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية بمواصلة عملها.