التشيك: لا مانع إذا توسطت الصين لإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، إنها لا تمانع إذا توسطت الصين لإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لها هو انتهاء الصراع فى أقرب وقت ممكن.





وأضافت تشيرنوخوفا - خلال تصريحات نقلها راديو "براغ الدولى" اليوم الأحد - أنه من المهم عدم تجنب أى مفاوضات دبلوماسية، سواء كان الوسيط هو الغرب أو دولة بإمكانها أيضًا إشراك الجانب الروسى، مشددة على أن العالم بأسره فى حاجة إلى بذل كل ما فى وسعه لضمان انتهاء تلك الأحداث المروعة فى أسرع وقت ممكن. وأعربت تشيرنوخوفا - فيما يتعلق بمعاهدة التعاون الدفاعى بين جمهورية التشيك والولايات المتحدة التى يجرى اعدادها منذ عدة أشهر - عن تتوقعاتها أن الحكومة ستناقش المعاهدة خلال الشهر الجارى وبعد ذلك سيتم رفع السرية عن محتواها. تجدر الإشارة إلى أن الصين طرحت خطتها الشهر الماضى المكونة من 12 نقطة ودعت إلى وقف إطلاق النار الشامل فى الصراع.

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