محلل اقتصادى لـ القاهرة الإخبارية: الاقتصاد العالمى يعود إلى تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وائل حماد، المحلل الاقتصادى، إن الحديث عن ركود اقتصادى أو أزمة اقتصادية ليس وليد الساعة، ودائما ما نتحدث عنها، ولكن اليوم نشهد العودة إلى تداعيات الأزمات الأخيرة بالثلاث سنوات الماضية بعد الأزمة المالية العالمية.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «شهدنا بالسنوات الثلاث تطورات كثيرة، وبالنسبة لأزمة كورونا التى ما زلنا نعيش إلى الآن تداعياتها، وبالأشهر الماضية كنا نتحدث عن عودة الاقتصاد الصينى وفتحه بعد إغلاقات كورونا، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات التى نراها حتى اللحظة بالنسبة لسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا». وتابع: «التوترات الجيوسياسية التى شهدناها هى الأخرى أثرت على القرار الاستثمارى بكل أنحاء العالم، ورأينا فى الآونة الأخيرة صندوق النقد أشار بشكل موضوعى إلى ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم، وكذلك فالبنوك المركزية شددت السياسات النقدية لدرجة غير مسبوقة تجاوبا مع أزمة التضخم العالمية».

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