العالم اليوم - بنزيمة يسجل "هاتريك" في 7 دقائق.. ويشعل أجواء الليغا

انتم الان تتابعون خبر بنزيمة يسجل "هاتريك" في 7 دقائق.. ويشعل أجواء الليغا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 07:19 مساءً - قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد إلى عبور محطة بلد الوليد في المباراة التي حسمها النادي الملكي بسداسية نظيفة، مقلصا الفارق مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 12نقطة.

وسجل بنزيمة هاتريك في مرمى الضيوف، رافعا رصديه إلى 14 هدفا في الليغا هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين متأخرا بفارق ثلاثة أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وافتتح رودريغو الأهداف من هجمة مرتدة بعد 22 دقيقة من البداية ويفتح الطريق أمام بنزيمة ليقود مسيرة الأهداف في سانتياغوبرنابيو، وسجل ثلاثية في الشوط الأول لريال مدريد لأول مرة في مسيرته.

وسجل بنزيمة هدفه الأول بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور، بينما تجنب بصعوبة الاصطدام بالقائم البعيدة، وصنع الجناح البرازيلي الهدف الثاني بتمريرة للمهاجم الفرنسي ليسجل من عند حافة منطقة الجزاء.

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما الثلاثية عندما استدار بجسمه أمام المرمى ويتابع تمريرة عرضية من رودريغو جاءت خلفه ليسجل بينما كان ظهره للمرمى.

وصنع رودريغو تمريرة حاسمة أخرى في الشوط الثاني عندما تبادل ماركو أسينسيو الكرة مع المهاجم البرازيلي قبل أن يسدد في الشباك.

وصنع إيدن هازارد الهدف الأخير عندما سدد الكرة من تمريرة شاردة ومررها إلى لوكاس فاسكيز ليضع الكرة في المرمى بالوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل بلد الوليد، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري، المركز 16 متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.