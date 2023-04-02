العالم اليوم - في اتصال نادر.. بلينكن يدعو لافروف للإفراج عن مراسل صحفي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 07:19 مساءً - في اتصال هاتفي نادر منذ بدء حرب أوكرانيا، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، نظيره الروسي، على الإفراج الفوري عن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي اعتقل الأسبوع الماضي، فيما ندد سيرغي لافروف بـ"الضجة الإعلامية" في الغرب بشأن هذه القضية.

ماذا قال وزير الخارجية الأميركي؟ أعرب بلينكن عن قلق الولايات المتحدة البالغ بشأن اعتقال الكرملين للصحفي إيفان غيرشكوفيتش.

طالب بلينكن بالإفراج الفوري عنه.

كما طالب بلينكن بالإفراج الفوري عن الأميركي المسجون في روسيا بول ويلان، الذي قال بيان الخارجية الأميركية إنه احتُجز ظلما.

كما ناقش وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي "أهمية خلق بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية بالقيام بعملها". ما تعليق وزير الخارجية الروسي؟ ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالضجة الإعلامية في الغرب حول توقيف صحفي أميركي في روسيا.

مصير الصحفي الأميركي ستحدده محكمة.

من غير المقبول أن يثير مسؤولون في واشنطن ووسائل إعلام غربية ضجة مع نية واضحة بإعطاء هذه القضية بعدا سياسيا. ماذا نعرف عن غيرشكوفيتش؟ إيفان غيرشكوفيتش هو مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في روسيا.

هو صحفي روسي الأصل يتقن اللغة الروسية، ويبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.

أوقفته روسيا بتهمة "التجسس"، وقالت الخارجية الروسية إنه ضبط "بالجرم المشهود".

أصبح أول مراسل أميركي يتم احتجازه بتهم التجسس منذ الحرب الباردة.

ذكر جهاز الأمن الروسي أن غيرشكوفيتش كان ينفذ أوامر أميركية بجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهي معلومات من أسرار الدولة.

حيث الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا، يوم الجمعة، على إطلاق سراح غيرشكوفيتش.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر في اتصال نادر.. بلينكن يدعو لافروف للإفراج عن مراسل صحفي .. في رعاية الله وحفظة