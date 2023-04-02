العالم اليوم - القنبلة في التمثال.. فيديو لاغتيال مدون عسكري في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 07:19 مساءً - قتل مدون عسكري روسي معروف الأحد بانفجار داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان "إثر الحادث، قضى شخص. إنه المدون العسكري فلادلين تاتارسكي. أصيب 16 شخصا".

وذكرت وكالة تاس بحسب مصادرها "الى وقوع انفجار في مقهى "ستريت بار" في 25 جامعة يونيفرسيتسكايا إمبانكمينت".

القنبلة في التمثال

قالت وسائل إعلام روسية ومدونون عسكريون إن تاتارسكي كان يلتقي بأفراد من الجمهور وأن شخصا قدم له تمثالا صغيرا انفجر على ما يبدو.

وبحسب ما أفادت مصادر للوكالة فإن الأنفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة، كانت قوتها التفجيرية أكثر من 200 جرام من مادة تي إن تي.

وقعت حرائق وانفجارات مختلفة في روسيا منذ بدء القتال في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، بدون أي مؤشر واضح على وجود صلة بالصراع.