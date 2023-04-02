العالم اليوم - وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان "الخطوات المقبلة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 أبريل 2023 07:19 مساءً - تلقي وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمين أمير عبد اللهيان، جرى خلاله مناقشة الخطوات المقبلة على مسار العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير.

وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية إن الوزيرين اتفقا على اللقاء بينهما في غضون الأيام المقبلة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، في الاتصال الهاتفي مع نظيره السعودي، وفقا للمصدر الإيراني، عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين، وأكد عزم بلاده على تطوير سياسة الجوار.

كما ناقش الجانبان آخر أوضاع الاتفاق بين البلدين.