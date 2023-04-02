القاهرة الإخبارية: السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة بالقمة العربية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن المملكة العربية السعودية تعتزم دعوة الرئيس السورى بشار الأسد، لحضور القمة العربية التى تستضيفها الرياض فى مايو المقبل.





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