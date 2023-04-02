مراسل «القاهرة الإخبارية» من برلين: أزمة تضرب الجيش الألمانى بسبب أوكرانيا

وأشار إلى أنه رفض تسليم المزيد من الأسلحة إلى القوات الأوكرانية من مخزون الجيش، بما يتجاوز الالتزامات المعلنة.
وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن مخازن الجيش الألمانى خاوية، وجميع التقارير الموضوعة أمام البرلمان الألمانى، الذى يوافق سنويا على الميزانية، توضح أن ألمانيا إذا دخلت حربا فى هذه اللحظة بشكل منفرد فإن الجيش الألمانى بوضعه الحالى لن يستطيع الدفاع عن أراضيه بدون قوات حلف الناتو وقوات الولايات المتحدة.
وتابع، من برلين، أن خلو المخازن أمر خطير للغاية بالنسبة لألمانيا استراتيجيا والأمن القومى، وبالتالى جاءت تصريحات وزير الدفاع الألمانى بأن ألمانيا ربما ستحتاج حتى عام 2030 لسد فجوات التسليح فى الجيش، كما أن الجيش الألمانى يشهد أيضا فجوة كبيرة فى عدد الجنود داخل الجيش.
وتأتى تصريحات الوزير بعدما تعهدت ألمانيا بإرسال دبابات من نوع ليوبارد 2، فيما ألمحت إلى صعوبة توفيرها سريعا، خوفا من نقص مخزونها.
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