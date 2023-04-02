بلينكن يبحث مع لافروف أزمة الصحفى الأمريكى المحتجز فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن بلينكن نقل إلى لافروف قلق الولايات المتحدة العميق إزاء "الاحتجاز غير المقبول" للصحافى الأمريكى إيفان جيرشكوفيتش. وأعلن جهاز الأمن الاتحادى الروسى، الخميس الماضى، القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان جيرشكوفيتش، بشبهة "التجسس"، وهى التهمة التى نفاها، ونفتها الصحيفة والولايات المتحدة

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