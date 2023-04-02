نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أمن الجسور تعلن بدء العمل بنظام 24 ساعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 2 أبريل 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج - أعلنت ادارة أمن الجسور انه سيتم بدء العمل بنظام ال ٢٤ ساعة في جسر الملك للمسافرين القادمين والمغادرين العرب اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2/4/2023 ولإشعاراً آخر وعلى النحو الآتي :

المغادرين_القادمين العرب: تبدأ حركة المسافرين المغادرين عند الساعة(8:00) الثامنة صباحا من يوم الاحد الى صباح يوم الجمعه وعلى نظام ال٢٤ ساعة من كل اسبوع.

سياحة واجانب مركبات خاصه : تبدأ حركة المسافرين المغادرين بأتجاه الضفه الغربية عند الساعة(8:00) الثامنة صباحا وتنتهي عندالساعة (7:30) السابعة والنصف مساء.

الدبلوماسيين_الvip: تبدأ حركة المسافرين المغادرين بأتجاه الضفه الغربية عند الساعة(8:00) الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعه(9:30) التاسعه والنصف مساءً.

تبدأ حركة الشحن عند الساعه(7:30) السابعه والنصف وتنتهي عند الساعه (4:00)الرابعه عصرا.

تبقى حركة جميع المسافرين يومي الجمع والسبت

كالمعتاد؛ من الساعة(8:00)الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعة (1:00)الواحدة ظهراً.

خلال_شهر رمضان المبارك يتم اغلاق الجسر قبل موعد الافطار بنصف ساعه, وتعود الحركه بعد موعد الافطار بنصف ساعه.

للاستفسار التواصل على :

الادارة:

٠٥٣٥٨١٠٣٠

٠٥٣٥٨١٦١٥